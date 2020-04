A exoneração de Maurício Valeixoassinada por Jair Bolsonaro e publicada na edição desta sexta-feira (24) do Diário Oficial da União (DOU) deve pegar o ministro da Justiça, Sergio Moro, de surpresa.

A exoneração de Valeixo por Bolsonaro não foi combinada com Moro, o que aumenta a chance do ex-juiz da Lava Jato deixar o governo.

Enquanto escalou militares para tentar reverter a decisão de Moro, que chegou a pedir demissão nesta quinta-feira (23), Bolsonaro começou a levantar nomes para substituir o ex-super ministro na Justiça, caso ele deixe o governo junto com Valeixo.

O presidente já teria avisado o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para se preparar para assumir o Ministério da Justiça.

Oliveira é filho do falecido capitão do Exército, Jorge de Oliveira Francisco, que assessorou durante muitos anos Jair Bolsonaro, e amigo de infância dos filhos de Jair Bolsonaro.

‌

Ele foi alçado ao governo por Carlos Bolsonaro, que contou com o aval do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, de quem Oliveira é padrinho de casamento.

Os dois filhos do presidente são alvo da Polícia Federal em inquérito aberto para investigar a milícia digital que propaga fake news nas redes sociais.

Por: Veja