A Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) foi orientada a retornar com os atendimentos ambulatoriais e consultas eletivas suspensas desde o dia 26 de março, após o decreto de calamidade pública, como prevenção ao novo coronavírus. A abertura do ambulatório deve ser feita se houver segurança e os cuidados necessários para evitar contaminação pela doença.

Isso é o que recomenda o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC). O documento cita como justificativa da reabertura o aumento dos atendimentos de pacientes da Fundhacre em outras unidades de saúde, como, por exemplo, o Pronto-Socorro de Rio Branco que têm pacientes infectados pela Covid-19 internados.

“Os diretores pelo ambulatório e pela Fundação é que devem avaliar as condições do hospital para reabrir ou não a unidade. Devem olhar tudo o que o CRM recomendou e ver a condição, o número de atendimentos ofertados e a segurança para a população e os profissionais que trabalham no local”, explicou o médico e primeiro-secretário do CRM-AC, Virgílio Prado.

A Fundhacre informou que deve ser posicionar sobre a recomendação ainda nesta quinta-feira (23).

Os atendimentos ambulatoriais foram suspensos na Fundhacre após o decreto do governador do Acre, Gladson Cameli, do dia 20 de março com determinações para evitar aglomerações em locais públicos.

Os reagendamentos das consultas seriam feitos pelos profissionais da Fundhacre, que ligariam para os pacientes e informando as novas datas.

Recomendação

No documento, o CRM-AC destacou que o aumento nos atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no Pronto-Socorro de Rio Branco foi percebido durante fiscalizações.

Prado frisou que o atendimento deve ser garantido sem aglomerações, o ambiente higienizado regularmente e que os médicos e demais profissionais usem os equipamentos de proteção para evitar contaminação pela Covid-19.

“A situação é com relação ao risco do não atendimento de pacientes com doenças crônicas como: diabetes, artrite reumatóide, e que o não tratamento pode levar ao agravamento da condição de saúde. Pela falta de atendimento, também fomos reportados de diversos responsáveis pelos hospitais, há um aumento na procura por atendimento de emergência pela falta do ambulatório da Fundhacre”, relembrou.

Resolução

Além da recomendação, o Conselho lançou, no último dia 16, a Resolução CRM-AC nº 04/2020 como objetivo de regulamentar o atendimento médico no estado na rede pública e privada.

A medida reforça os cuidados de saúde necessários que os profissionais e os pacientes precisam ter para não serem infectados. A unidade de saúde que estiver funcionando durante a pandemia deve oferecer e garantir a segurança para que não haja contaminação pelo novo coronavírus no local.

Outro ponto debatido na resolução foi sobre as cirurgias eletivas que estão suspensas. O primeiro-secretário ressaltou que os procedimentos não são de urgência e podem ser reagendados. Contudo, cabe ao médico verificar se esse reagendamento não vai trazer prejuízos para a saúde do paciente.

"Se o médico percebe que o risco para a saúde do paciente em não operar é maior do que operar, tem a autonomia de indicar e realizar a cirurgia nessa época", concluiu.