Assim, o número oficial de contaminados passa a ser de 227 pessoas, nesta quinta-feira, 23. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Os novos casos confirmados são de 8 mulheres e 5 homens, todos de Rio Branco. No Acre, até o momento, são 1.889 casos notificados, sendo que desses, 1.264 foram descartados e 398 seguem aguardando análise laboratorial.

O número de mortes pela doença é de 10 casos, e 78 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

Confira o boletim na íntegra: