Atendendo ao pedido do gabinete do vereador Chaguinha do Povo, o prefeito Ilderlei Cordeiro autorizou as obras de recuperação e asfaltamento do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

“O nosso prefeito tendeu a reivindicação do nosso gabinete. Sei que o verão é muito curto e é preciso fazer esse trabalho. Deixo a minha eterna gratidão ao prefeito. Tenho muito orgulho de atuar no Miritizal”, disse o vereador.

A moradora Maria José comemorou a boa nova e relatou as dificuldades dos moradores durante o período de chuvas. “Era muita dificuldade. Às vezes não conseguíamos chegar no portão da minha casa. Agradeço muito a Deus e a prefeitura por essa obra”.