O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, continua com a distribuição de máscaras e álcool em gel para os servidores municipais. Nesta quarta-feira, 22, foi a vez dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e das unidades básicas de saúde.

“Não podemos deixar de cuidar de quem cuida das ruas das nossas cidades. Estamos entregando em várias secretarias, para o pessoal da limpeza, da saúde, e agora para os servidores das obras”.

Mais de 230 kits foram entregues para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. “O kit conta com álcool em gel e duas máscaras. Já autorizei que as famílias não assinem os protocolos, para protegermos as famílias e os nossos funcionários”.