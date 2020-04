A montagem do hospital de campanha, situado nas proximidades da Rua Sueli Campos, se definiu na manhã de Quarta-feira (22), e atenderá possíveis casos de Coronavírus.

O local contará com 03 (três) leitos climatizados e equipados com cilindro de oxigênio, nebulizador (quatro fases) e de monitor multiparâmetro adultos e infantil. “Estamos oferecendo também, uma ambulância do município e juntos vamos nos prevenir e cuidar da nossa população”. Disse César Andrade, secretário municipal de Saúde.

Mesmo antes da Região do Juruá apresentar casos confirmados da doença, como é o caso do município de Cruzeiro do Sul, que a Prefeitura de Porto Walter já vinha adotando medidas de prevenção contra o vírus. Atualmente, o município realiza ações preventivas com barreiras sanitárias instaladas na entrada da cidade que monitora o fluxo de viajantes. Além disso, existe um decreto em vigor com medidas restritivas a população e visitantes.

Estiveram acompanhando a montagem dos equipamentos, o Secretário de Saúde (César Andrade), o Presidente do Comitê do Covid-19 (Enfermeiro Alex Gaspar), os Diretores da Unidade Mista (Roberto Barros, Erasmo Sales e Gilciane Costa), além do Secretário de Gabinete (Donicélio Nunes) e a representante do Organismo da Mulher (Professora Nagilda).

Assessoria de Comunicação.

Matéria escrita por Macson Alves.