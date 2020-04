Um princípio de rebelião no Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde, o maior do Acre, terminou com vários presos feridos e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco na madrugada desta quinta-feira (23).

As informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) são de que os presos do chamado Chapão, dos pavilhões G,H,IJ, K e L, começaram a bater nas grades devido à falta de água. A movimentação foi ficando mais intensa e os policiais teriam atirado para conter uma rebelião.

O diretor do Iapen, Arlenilson Cunha, disse em entrevista à Rede Amazônica que os presos foram informados da falta de água, mas começaram a se rebelar ainda na noite de quarta-feira (22). Os presos quebraram as celas e saíram para os corredores e, segundo o presidente, queimaram colchões.

“Os policiais de plantão fizeram a conversa explicando o problema e disseram que já havíamos pedido essa água. Quebraram celas e os policiais tiveram que agir para conter a ação dos presos. Temos algumas imagens”, disse.

Ao todo, 50 presos ficaram feridos na ação, sendo que 29 já foram reencaminhados às celas e estão isolados. “Agora vamos instaurar um procedimento investigativo para apurar”, disse.

O diretor do pronto-socorro de Rio Branco, Areski Peniche, disse, na manhã desta quinta, que sete presos estão sendo atendidos no PS e que dois deles tiveram que passar por cirurgia. Ele deu entrevista ao vivo no Bom Dia Acre.

“Estamos com sete detentos, dois foram para o centro cirúrgico ainda na madrugada e estão em evolução anestésica. Cinco estão em sala de emergência sendo reavaliados e em um deles já está confirmado a necessidade de procedimento cirúrgico na face. Alguns ferimentos foram bastante sérios”, disse.

Em entrevista à CBN Amazônia, também na manhã desta quinta, o diretor-presidente do Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa), Sebastião Fonseca, negou que o presídio tivesse ficado sem água. Contrariando a versão do Iapen.

Durante o ao vivo, a equipe da Rede Amazônica no Acre flagrou quando um caminhão-pipa entrava no presídio para fazer o abastecimento dos reservatórios.

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) informou que a Polícia Militar foi acionada apenas para ajudar na escolta e guarda dos presos encaminhados às unidades de saúde, mas que a ocorrência foi de responsabilidade da Polícia Penal.

Veja a nota do Iapen na íntegra:

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante do princípio de motim registrado na noite dessa quarta-feira, 22, no Complexo Penitenciário de Rio Branco, vem a público esclarecer que:

1. O princípio de motim teve início por volta das 18h30 dessa quarta-feira, 22, quando os presos dos pavilhões G, H, I, J, K e L começaram a bater nas grades de forma generalizada.

2. Após conversas com os presos foi verificado que estes reclamavam da falta de água no Complexo. Assim, a equipe de plantão informou de que se tratava de uma problemática de toda a cidade, tendo em vista que “um acidente envolvendo a carreta que faria a entrega de um dos produtos utilizados para o tratamento da água acabou provocando uma parada não programada, prejudicando o abastecimento de algumas regiões”, conforme informado em nota do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa).

3. Os policiais penais de plantão ainda informaram aos detentos que o Iapen estava providenciando o abastecimento com caminhões-pipa por meio de fornecedor específico contratado para este fim, bem como por meio do próprio Depasa. No dia anterior, 225 mil litros de água foram fornecidos ao Complexo Penitenciário pela empresa contratada. Já durante a quarta-feira, 104 mil litros foram disponibilizados, sendo 90 mil pelo fornecedor e 14 mil pelo Depasa.

4. Os detentos não se contentaram com a resposta dos policiais, ainda que o abastecimento não estivesse completamente interrompido e continuaram a manifestação, chegando a atear fogo em colchões, baldes e roupas, quebrando cadeados das celas, na tentativa de sair dos pavilhões. Os presos que conseguiram sair para os corredores internos dos pavilhões, arremessaram pedras, fruto de depredação das celas. Desta forma, foi necessário o emprego do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe), o qual adentrou a unidade por volta das 20h30 com o objetivo de controlar o princípio de motim instaurado no presídio.

5. Durante o princípio de motim, os presos das celas 9 e 15 do pavilhão G quebraram os ferrolhos das grades, o que as tornou sem condições para o convívio. As celas foram interditadas para os devidos reparos e os presos foram conduzidos para outras celas;

6. Procedimentos de contenção foram feitos em todos os pavilhões envolvidos, sendo necessária a realização de disparos de armas menos letais. Durante os procedimentos, 56 detentos tiveram algum tipo de ferimento e foram avaliados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no interior do próprio Complexo. Após atendimento, 29 detentos foram encaminhados ao isolamento preventivo, pois não necessitavam de atendimento externo.

7. Os outros 27 presos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, de acordo com a avaliação dos profissionais do Samu. Após atendimento nas referidas unidades, 18 detentos receberam alta médica e retornaram ao presídio.

8. Já na manhã desta quinta-feira, 23, outros dois detentos receberam alta, permanecendo apenas sete presos em observação no Pronto Socorro, os quais aguardam reavaliação.

9. O Iapen esclarece que medidas estão sendo adotadas visando resguardar a segurança dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco e que o Gpoe se encontra de prontidão para o controle de possíveis eventualidades.

10. No que diz respeito ao reabastecimento, em contato com Depasa, o Iapen foi informado de que o fornecimento de água foi reestabelecido ainda nas últimas horas da quarta-feira, 22. Para reforçar, o Iapen providenciou o fornecimento de mais 120 mil litros de água na manhã desta quinta-feira, 23, por meio do contrato com empresa especializada.

11. Um procedimento administrativo será instaurado a fim de apurar os fatos.

Do G1 Acre