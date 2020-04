Moradores do Ramal Antimary, na Rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco, acharam um corpo carbonizado dentro de um carro. A polícia foi acionada para a atender a ocorrência na quarta-feira (22) e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde segue sem identificação.

Devido ao estado do cadáver, a polícia não sabe o sexo e nem a identificação da vítima. O carro foi achado no quilômetro 8 do ramal e é de difícil acesso.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) disse que a informação inicial era de que havia dois corpos no carro. Porém, as equipes constataram que era apenas um ao chegarem no local.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) espera que algum familiar apareça para começar as investigações. O delegado Cristiano Bastos disse que as informações que tem são apenas as coletadas na ocorrência.