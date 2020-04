Nesta quinta-feira (23), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e outros 25 deputados comemoraram a aprovação dos projetos de lei que suspendem as cobranças das mensalidades do Fies durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Motivada pelo estado de calamidade no país, a suspensão do pagamento atingirá mais de um milhão de pessoas. Para Perpétua, a atual redução de emprego e renda precisa ser levada em conta para evitar a inadimplência dos recém-formados. “Isso vai auxiliar as famílias e dar a elas mais dignidade no enfrentamento dessa doença. Além disso, vai evitar que esses usuários fiquem com o nome sujo, trazendo diversas outras consequências como aumento da pobreza e da violência”, afirmou.

Apesar de comemorar a aprovação do projeto, Perpétua ressaltou a necessidade da luta para que a dívida total seja perdoada. “Não vou desistir de batalhar pela anistia da dívida do Fies. Resolvemos o problema de agora, mas só isso não adiante. Precisamos achar uma solução para o montante da dívida. Quando o programa foi criado, a realidade de emprego no Brasil era bem melhor, era outra. O que vão fazer os jovens que se formaram e não foram absorvidos pelo mercado de trabalho? É nosso dever apoiá-los de alguma forma”, defendeu Perpétua.