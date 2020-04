A edição do diário oficial do Estado do Acre desta quarta-feira (22), vem recheada de nomes para os mais diversos cargos na saúde. São CEC’s – Cargos em Comissão que variam de 1 a 7, salários que variam de R$ 1.300 a 7.200.

Ao mesmo tempo que o governo manda circular para as secretarias determinando corte de gratificações, promoções de servidores e quaisquer outras vantagens durante esse período de Pandemia do COVID-19, se contradiz ao nomear quase 20 cargos na saúde, justamente no local que deveria dar exemplo de economia.

O diário oficial trás os nomes dos que foram contemplados com um espaço no governo e a partir de então integram o quadro de servidores comissionados da secretaria de saúde do governo.

Semana passada uma enxurrada de exonerações aparentava que era medidas de corte de gastos, mas pelo visto ele apenas trocava os indicados de ex-aliados, pelos indicados de aliados atuais.

O Acre segue na luta para montar a estrutura de UTI em hospitais do Estado, visando uma possível contaminação em massa de pessoas e caso isso aconteça, as condições de socorro seja a mais adequada.

O último Boletim da secretaria de saúde contabilizou 195 casos, sendo 19 novos e 8 mortes causadas pelo Coronavírus.