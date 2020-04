A afirmação foi feita ontem pelo presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), deputado federal Flaviano Melo. O MDB trabalha para fazer 10 prefeitos, inclusive, o de Cruzeiro do Sul, para fortalecer ainda mais a candidatura da Jéssica, cujo nome é consenso dentro do partido.

Sobre o rompimento anunciado ontem pelo ex-prefeito Vagner Sales (MDB) com o governador Gladson Cameli, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) viu como um desfecho normal, desde que todo grupo do ex-prefeito foi demitido do governo.

Sobre a aliança com o PSDB ser estendida além de Cruzeiro do Sul, com uma dobradinha Rocha para governador e Jéssica para senadora, em 2022, destacou Flaviano que, em política tudo é possível de vir a acontecer.

Flaviano diz esperar que cesse o período mais crítico do Covid-19 para fazer uma grande reunião partidária para ser tirada uma posição do MDB sobre o governo do Gladson Cameli. Por Blog do Crica.