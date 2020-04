As reclamações chegam de todas as partes da Capital Rio Branco, contra a má gestão do Departamento de Esgoto, água e Saneamento do Acre Depasa, que segundo informações, deixou de comprar o produto químico para tratamento de água potável.

Manoel Rodrigues – morador do Bairro Betel nos enviou uma reclamação, de que espera cerca de três dias pela água do Depasa e até agora sequer tem um sinal do líquido precioso, nem para ele e outras dezenas de casas da rua em que mora.

“Como pedem para se cuidar e limpar tudo se nem água mandam? Indaga.

Dona Maria Evangelista – Moradora do Rui Lino, relata que o bairro convive com a falta d’água e agora está piorando.

“Estamos aí com uma pandemia, onde vivemos com medo e queremos ao menos fazer nossa parte. Não posso comprar água, o dinheiro que estou pegando dar nem para comprar comida direito, isso é vergonhoso”, desabafa.

Informações de pessoas de dentro do órgão e que não querem se identificar, dão conta de que o DEPASA não adquiriu os produtos químicos que são utilizados para tratamento da água e pela escassez do produto, o órgão faz malabarismo para manter o abastecimento; mesmo que precário na capital do estado.

Falta de dinheiro o diretor presidente da instituição não pode alegar, pois o Portal Transparência do governo mostra diversos pagamentos em valores altíssimos feitos pela diretoria financeira da autarquia.

Em tempos de isolamento social, as pessoas ficam mais em casa e o consumo de água aumenta, por isso cabe um melhor planejamento por parte da direção do DEPASA.

Depois de muita pressão nas redes sociais e nos meios de comunicação, a direção do órgão soltou uma nota nada convincente alegando, reconhecendo o problema e alegando problemas com o caminhão que fazia transporte de material químico.

Segundo o diretor presidente Sebastião Fonseca a previsão é de restabelecer a distribuição de água potável ainda nesta quarta-feira, sendo de maneira gradativa.