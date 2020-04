O Boletim divulgado agora pouco pela Secretaria de Estado de Saúde, confirmou em detalhes as informações repassadas mais cedo pelo Ministério da Saúde, que aponta o Acre com 214 casos de infectados com Coronavírus, sendo a maioria de profissionais da saúde e da segurança pública. Veja a lista completa detalhada.

São três policiais militares do sexo masculino, um de 35 anos, um de 43 anos e outro de 50 anos, um agente socioeducativo do sexo masculino de 48 anos, um policial penal de 35 anos; sete profissionais de saúde que são duas mulheres de 28 anos e de 58 anos, e cinco homens, de 29 anos, 39 anos, 49 anos, 53 anos e 35 anos.

Há ainda uma autônoma de 27 anos, um auxiliar de limpeza de 36 anos, um técnico de informática de 37 anos, um motorista de aplicativo de 41 anos, um vigilante de 44 anos e duas mulheres auxiliares de serviços diversos de 44 anos e de 47 anos.

No Acre, até o momento são 1.779 casos notificados, sendo que, destes, pelo menos 1.229 foram descartados e outros 336 seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

O número de mortes pela doença continua sendo de 8 casos, aguardando resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos que faleceu no dia 19, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Pelo menos 74 pessoas estão curadas.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM COMPLETO DESTA QUARTA FEIRA DIA 22