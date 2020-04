O deputado federal Jesus ( PDT) Enviou enviou nesta segunda-feira (20), um ofício para a Cruz Vermelha e também para o programa Médicos Sem Fronteiras no Brasil, onde solicitou médicos para o Estado do Acre, com o objetivo de atuar no atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19.

No ofício, Jesus Sérgio justifica a sua solicitação afirmando que o Governo do Estado não tem profissionais de saúde suficiente, para atender pacientes com o novo coronavírus.

” Os casos de coronavírus estão aumentando no Brasil e no Acre, por isso, pedi a Cruz Vermelha e ao Médicos Sem Fronteiras que ajudem o nosso Estado, para que a nossa população não fique sem atendimento médico, por falta de profissionais de saúde”, disse Jesus Sérgio.