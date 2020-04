Durante a sessão on-line realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), a deputada estadual Maria Antônia (PROS), repudiou o governador Gladson Cameli por está indo contra os servidores ao vetar o Projeto Lei que suspendia os empréstimos dos consignados.

De acordo com a parlamentar, esta foi uma medida desleal por parte do governador Gladson, já que os deputados aprovaram este projeto com 17 votos, sendo a maioria para que os servidores pudessem se manter neste momento de dificuldade por conta do coronavírus.

Outra medida que a deputada Maria Antônia considerou desnecessária, foi a suspensão das gratificações dos servidores Público a partir do mês de maio, conforme ofício circular da Cec da Planejamento.

“Queremos dizer que lutaremos para derrubar este veto do governador e suspender os empréstimos dos consignados dos servidores do estado, mas lamentavelmente não conseguimos e os servidores portanto terão que pagar, nós estamos lutando para ajudar a população mas o governo não está contribuindo e isso nos entristece muito, por somos entendedores de que este é um momento difícil”, destacou a deputada Maria Antônia.