A prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu mais de 500 testes rápidos de COVID-19. Preocupado com a linha de frente do combate ao coronavírus, o prefeito Ilderlei Cordeiro destinou os testes aos servidores da saúde que apresentarem algum sintoma da doença.

“Quero agradecer ao governo do estado por nos passar esses testes rápidos para cuidar da nossa equipe de saúde”.

Segundo a secretaria Municipal de Saúde, a orientação é que os testes sejam utilizados, a princípio, pelos profissionais de saúde. Existe todo um protocolo para a realização do exame.

A prefeitura deve divulgar em breve como será a coleta e realização dos exames.