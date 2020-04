O número de pacientes na UTI Covid-19 no pronto-socorro de Rio Branco dobrou nas últimas 24 horas. A Saúde havia confirmado quatro leitos ocupados, mas esse número foi para oito e a unidade tem 80% dos leitos ocupados. A informação é da direção do pronto-socorro.

O número de casos na capital também teve um aumento saindo de 136 para 154. Ao todo, o estado tem 195 casos em em sete cidades, mas a maior parte está concentrada na capital.

“Ontem [segunda, 20] realmente tinha menos. Pela manhã, tinha quatro pacientes, no meio da tarde passou para seis e à noite já entraram os dois últimos. É uma dinâmica muito rápida e daqui a pouco já saem pacientes. Tem entrado muito paciente, mas, na mesma medida, também sai. Entra paciente, melhora o quadro respiratório e vai embora”, explicou o diretor do PS, Areski Peniche.

Além das UTIs, a capital conta com 81 leitos para casos menos graves que precisem de internação. Deste total, 11 estão ocupadas, o que representa uma redução nas últimas horas, quando 21 pacientes estavam internados.

O Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) é a terceira unidade de saúde de Rio Branco adaptada para atender pacientes com o novo coronavírus e novos leitos vão ser disponibilizados apenas para o tratamento da doença.

A Saúde destaca ainda que 64 pessoas não têm mais o vírus no organismo, sendo consideradas recuperadas. Assim, 131 pessoas seguem em tratamento e a taxa de recuperação é de 33%. Os pacientes, 22 estão hospitalizados.

Números

A Saúde informou que recebeu, até esta terça-feira (21), 1.648 casos suspeitos, descartou 1.178, confirmou 195 e mais 275 seguem em análise. Todos os casos confirmados estão sendo acompanhados de perto pela equipe da Vigilância Epidemiológica no âmbito estadual e municipal.

Dos 195 casos, 154 são em Rio Branco; 12 em Acrelândia; um no Bujari; 20 em Plácido de Castro; um em Porto Acre e cinco em Cruzeiro do Sul. Do G1 Acre