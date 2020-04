Uma Proposta do Deputado estadual Roberto Duarte (MDB) defendia a criação de uma comissão de deputados, que acompanhasse e investigasse os gastos da saúde foi majoritariamente rejeitada pela base do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Segundo o parlamentar, a ideia não é atrapalhar ou criar embaraços para o governo neste momento tão difícil, mas sim saber se o montante que está sendo gasto e empregado no combate ao COVID-19 está sendo dentro da normalidade administrativa.

Roberto afirmou que o governo federal fez transferências ao estado e agora a Assembleia Legislativa aprova mais um cheque em branco para o governador, este no valor de quase R$ 92 milhões e é dever da casa fiscalizar as ações desenvolvidas.

A saúde passou por diversos problemas no início da Gestão de Cameli, tendo inclusive denúncias feita pelo próprio governador, de que teria uma quadrilha atuando dentro da pasta e que ele já teria informado a polícia federal.

Rumores de dentro da Sesacre, dão conta de que a Empresa Mediall Saúde, já se prepara para assumir a gestão do INTO, que se encontra em reforma e será equipado segundo o secretário Alysson Bestene terá 11 leitos de UTI e outros semi-intesisvos, para dar suporte a demanda de pessoas com Coronavírus.

No início da gestão, Galdson ensaiou a terceirização da gestão da saúde e só não efetivou por conta da grande mobilização contrária, mas com todo mundo focado no combate ao COVID-19, pode ser uma maneira de iniciar devagar e de forma despercebida.