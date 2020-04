O projeto Amigos Solidários realiza mais uma doação de cestas básicas, e desta vez, abrangendo também famílias que não integram a iniciativa. Serão mais 100 doações que beneficiarão pessoas dos bairros Mocinha Magalhães, Adalberto Sena, Juarez Távora, Cruzeirinho e Calafate, por meio de uma doação do Supermercados Araújo.

Há 30 dias os integrantes do projeto, que realiza atividades esportivas e musicais com crianças e adolescentes em Rio Branco, atuam na arrecadação e doação de alimentos, devido a necessidade de pais de famílias que estão sem poder trabalhar com a pandemia que o Brasil e diversos países vivem com o novo coronavírus.

O responsável pelo projeto, que existe há seis anos e é apoiado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, integrando assim o programa Fortalecendo Vidas, cabo Derineudo Souza, conta que até agora já foram doadas 685 cestas.

Inicialmente a ação que também tem o apoio da Polícia Militar, abraçou os pais das crianças que participam do projeto recebendo aulas de ginástica rítmica, ballet, música, futebol, natação, atletismo e defesa pessoal, mas agora está abrangendo outras famílias que estão sendo localizadas por integrantes do Amigos Solidário.

Derineudo diz que a hora é de união. “Aqueles que tem um pouco mais de condição é muito importante que participem dessas ações para ajudar os que precisam”, comenta Derineudo.

Quem quiser doar, pode fazer sua contribuição nas caixas solidárias nos supermercados Araújo no bairro Floresta e Amapá, ou no Comando Geral da Polícia Militar. A outra opção é entrar em contato pelo telefone (68) 99963 – 1368, que a equipe vai recolher a doação em seu endereço. Pelo perfil do projeto no instagram – @amigossolidariosac – é possível acompanhar a ação.