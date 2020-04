O ‘Beco da Graça’, onde os dois caíram após puxar arma contra os policias.

Uma perseguição policial terminou com Francivaldo de Paiva Oliveira, de 19 anos, morto em Brasileia, neste fim de semana. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, junto com um comparsa na moto, não obedeceu a ordem de parada da PM e tentou atirar contra a guarnição, que revidou.