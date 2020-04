TJAC – A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) julgou 130 processos durante a sessão desta segunda-feira, 20. A sessão, realizada por videoconferência, teve em sua maioria julgamentos de agravo de instrumento e apelação, além de contar com sustentação oral.

A virtualidade nos serviços evita que as sessões ocorram na modalidade presencial para prevenir o contágio pelo novo coronavírus aos magistrados, servidores, advogados e participantes, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde da população.

A presidente da 2ª Câmara Cível, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressalta que os julgamentos de forma virtual demonstram o compromisso da Justiça Acreana em não desacelerar o ritmo de trabalho nesse período de pandemia, onde a Presidência recomendou a execução dos serviços em home office.

As sessões estão sendo realizadas por meio de aplicativo disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

O Órgão Julgador é composto pelos desembargadores Waldirene Cordeiro (presidente), Regina Ferrari e Roberto Barros (membros efetivos) e conta, em todas as sessões, com um procurador de Justiça do Ministério Público.