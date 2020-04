Diante das informações contidas no portal da transparência da prefeitura de Mâncio Lima, é possível notar que o prefeito Isaac Lima está dando um alto custo aos cofres públicos, pois além de seu salário de gestor, Isaac recebeu uma gorda quantia com diárias.

De acordo com as informações contidas no portal e que a redação do site 3 de Julho Notícias teve acesso, durante os pouco mais de três anos à frente da prefeitura de Mâncio Lima o prefeita já embolsou o valor exato de R$ 153.562,61 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) somente em diárias.

O que chama a atenção é que já no primeiro ano de mandato de Isaac ,2017, as diárias recebidas por ele custaram aos cofres públicos exatos R$ 40.616,33 (quarenta mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).

Já em 2018, Isaac Lima achou pouco o que recebeu em diária que resolveu receber um pouco mais, pois as diárias recebidas por ele custaram aos cofres públicos exatos R$ 52.492,99 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).

Em 2019, Isaac Lima deu continuidade no recebimento das diárias, sem contar o seu gordo salário, ambos pagos pelo erário público, no ano de 2019 o valor corresponde à R$ 48.330,97 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos).

Já este ano de 2020, nos quatro primeiros meses do ano Isaac Lima recebeu o valor de R$ 12.122,32 (doze mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos).

Mas de todas as diárias contidas no portal da transparência da prefeitura o que chama a atenção é em 2018, Isaac Lima recebei oito diárias para se deslocar até Rondônia para buscar conhecimento das culturas do cacau, pimenta do reino e café, como se o município de Mâncio Lima produzisse algo além coco.

Para ser mais claro, se contarmos as diárias com o salário do prefeito os cofres públicos do município já pagou ao prefeito gastão o valor exato de R$ 689.226,56 (seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte seis reais e cinquenta e seis centavos), acredita-se que até o final do mandato do prefeito Isaac ele receberá aproximadamente 1 milhão de reais.

Referente ao pagamento de 2020, as diárias do prefeito Isaac Lima ultrapassa 14 mil. Veja as notas abaixo de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Referente ao pagamento de 2019, as diárias do prefeito Isaac Lima ultrapassa 48 mil.

Referente ao pagamento de 2018, as diárias do prefeito Isaac Lima ultrapassa 52 mil.

Referente ao pagamento de 2017, as diárias do prefeito Isaac Lima ultrapassa 40 mil.