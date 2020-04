De autoria do vereador João Luciano (PCdoB), Projeto de lei Nº 108 de 13 de abril de 2020 foi aprovado por unanimidade na câmara municipal de Marechal Thaumaturgo e aguardava somente a sanção do prefeito para entrar em vigor.

Em uma página de rede social o vereador fez postagem para agradecer o empenho de seus colegas parlamentares e exaltou a sanção do prefeito Isaac Pianko (PSD), que fez valer o Projeto que dará alívio as centenas de servidores do município.

A lei é transitória e vale apenas por 90 dias, período em que os bancos devem suspender as cobranças de empréstimos consignados com servidores e isentá-los de quaisquer juros ou multas após esse período.

Cabe a equipe econômica e de planejamento da prefeitura, dar os encaminhamentos devidos e repassar os pagamentos integrais na folha de cada um dos que tenham empréstimos com instituições bancárias.