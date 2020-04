Uma parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado do Acre, possibilitou que neste sábado (18), ocorresse a desinfecção de locais público como, por exemplo, os mercados da cidades e ruas do centro da cidade.

De acordo com o gerente do Depasa em Cruzeiro do Sul, Brás Pedrosa, locais como paradas de ônibus, de táxis e mototáxis, também serão desinfectadas. “Essa é uma ação que vem acontecendo em todos os municípios do Acre. Estaremos nos locais mais visitado como o mercado, pontos de táxis, mototáxis e paradas de ônibus. Mais de 19 mil litros de água com hipoclorito serão utilizados na limpeza”, disse Brás Pedrosa.

A medida é de prevenção, pois além das recomendações de higiene indicadas para serem cumpridas nas residências e nos estabelecimentos da cidade, as ruas também passarão por desinfecção, para diminuir o risco de contaminação do novo coronavírus.

A infectologista Dra. Rita de Cássia, destacou a importância da ação. “Muitas cidades do Brasil e do Mundo estão utilizando o hipoclorito de sódio como medida auxiliar no combate ao coronavírus, realizando limpezas nos lugares de maior movimentação. Vale relembrar a população que lavem as mãos com mais frequência, é evitem o contato direto, permanecendo em suas residências”, disse a infectologista.

O trabalho compreende a aplicação de solução à base de hipoclorito a 1%. O coronavírus resiste na superfície por horas e até dias. A desinfecção de espaços públicos atende Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA) de recomendações e alerta sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos realizados durante a pandemia da Covid-19. A medida visa principalmente a prevenção dos riscos à saúde humana, especialmente no que se refere aos trabalhos envolvidos nos procedimentos de combate à Covid-19, e da população em geral provavelmente exposta.

A Secretária municipal de Saúde, Juliana Pereira, falou da importância dessas parcerias entre governo e prefeitura. “Essa ação só está sendo realizada graças a essa parceria entre o Governador Gladson Cameli e o Prefeito Ilderlei Cordeiro. Estamos realizando uma ação que é utilizada em todo o mundo, eficaz no combate a proliferação. Combatendo o vírus e levando mais segurança à nossa população. Tentaremos realizar essa ação todos os sábados. ”, informou a secretária.