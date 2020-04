Um trecho de uma das avenidas mais importante da cidade de Cruzeiro do Sul, a Avenida Lauro Müller, encontra-se interditada nas proximidades do cemitério São João Batista no bairro da Baixa, devido a ruptura da via.

Nesse momento, a Secretária de Obras trabalha na retirada do antigo bueiro que estourou, bem como na retidas das famílias atingidas para logo depois iniciar a construção da nova galeria que irá sanar definitivamente o problema.

Vale salientar a necessidade de os condutores automobilísticos evitarem transitar entre a maternidade e o cemitério São João Batista, para que nenhum tipo de acidente venha acontecer. Contudo, a Secretária Municipal de Trânsito e Transporte realizou todas as devidas sinalizações nos dois sentidos da avenida e liberou vias alternativas que permitam a trafegabilidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Obras, Joel Queiroz, os serviços deverão ser finalizados em 3 semanas.

“Estamos trabalhando para em 3 semanas finalizarmos este serviço e liberarmos a via. Nesse momento estamos retirando a rede elétrica e as famílias atingidas. Na segunda iniciaremos os serviços de infraestrutura. Peço aos nossos condutores paciência e prudência. Mais a Prefeitura de Cruzeiro do Sul está trabalhando na reconstrução dessa cratera que se formou neste local em razão do tempo. Afinal, essa estrutura já tinha mais de 30 anos.” Finalizou o Secretário.