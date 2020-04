Funcionária é vista do lado de fora do Maimonides Medical Center, em Nova York, no dia 12 de abril — Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

O número de mortos por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, passou de 150 mil nesta sexta-feira (17), segundo dados da universidade Johns Hopkins. No balanço da tarde, já eram 150.948 os óbitos em todo o mundo.

O país com mais mortes continua sendo os Estados Unidos, com 34.575, a grande maioria na cidade de Nova York. Em segundo lugar está a Itália, com 22.745, e em terceiro a Espanha, com 19.613.

Logo abaixo aparecem a França, com 18.681, e o Reino Unido, com 14.576. A cidade de Nova York, nos EUA, está no ranking na sequência, à frente de diversos países, com 11.477 mortes.

De acordo com os dados da Johns Hopkins, o Brasil já é o décimo primeiro país no mundo com mais mortes por Covid-19 (estando atrás ainda de Bélgica, Irã, da província chinesa de Hubei, Alemanha e Holanda), com 2.141 registros, mesmo número divulgado pelas secretarias estaduais de Saúde.

Também nesta sexta, o número de casos confirmados de Covid-19 no mundo ultrapassou os 2 milhões, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Os dados da Johns Hopkins indicam 2.214.861. Mais uma vez os EUA são o país mais afetado, com 683.786, mais do triplo da Espanha, que tem 188.093. Na terceira posição está a Itália, com 172.434, seguida por França, com 147.121 e Alemanha, com 139.041.

O Brasil ocupa a décima primeira posição também em número de casos, com 33.682. Do G1 Rio