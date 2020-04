O Deputado estadual Fagner Calegário (sem partido), teve ontem, 18, o perfil do Instagram clonado, e não sabe quem seria a pessoa que teria cometido o crime.

Pela legislação brasileira, o ato de criar um perfil falso em rede social, não é considerado um crime, salvo em casos em que o usuário se apropria de uma identidade real, fazendo uso de foto e nome de um cidadão qualquer.

No caso do Deputado, o sistema funcionou assim: um hacker copiou fotos do perfil oficial dele e as utilizou para criar uma conta falsa. Então, utilizando os detalhes da vítima, enviou inúmeras solicitações de amizade. Ainda não se sabe quais os motivos específicos do crime e nem a rede de comunicação que o perfil falso manteve.

“Já estamos tomando as medidas necessárias para coibir e punir o responsável”, nos informou o deputado Calegário.

Perguntado ainda sobre o que pretende fazer, Calegario disse que passará esse problema para seus advogados.