Neste sábado (18), foram entregues para os taxistas e feirantes que ficam nas imediações do centro da cidade, material de proteção para o enfrentamento do Coranavírus.

A gestão está trabalhando com parcerias para confecção das máscaras para entregar a população. Durante a manhã, foram entregues mais de duzentas, e ainda tem muito mais sendo produzidas.

Muitos ficaram contentes com a iniciativa. “Eu aceitei porque foi o prefeito Ilderlei Cordeiro que mandou para nós, isso é sinal que ele está preocupado com a nossa população,” disse um dos taxistas presentes no local.

Maria dos Santos que estava no Mercado do peixe também pontou sobre a atitude “Isso é muito bom, ver um prefeito que está preocupado com a nossa saúde e nos ajudando”, agradeceu.