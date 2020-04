O diretor da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, interior do Acre, Eliton Cavalcante, e o segurança dele foram diagnosticados com Covid-19. Com isso, sobe para oito o número de policiais penais infectados com a doença no estado acreano.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que os dois servidores atestaram positivo para a doença na sexta-feira (17).

Agora os casos de novo coronavírus estão confirmados em duas unidades prisionais. O Iapen-AC disse que tinha 40 casos suspeitos entre os servidores. Destes, 22 já atestaram negativo, oito positivos e um se recuperou da doença.

O Iapen- AC também afastou 69 servidores que estão no grupo de risco. Há ainda outros 19 afastados com suspeita de estarem infectados.

A redução no efetivo é, inclusive, uma preocupação da Associação dos Policiais Penais do Acre. Para manter o trabalho nas unidades prisionais, o presidente da associação, Éden Azevedo, pede a volta dos policiais militares que reforçavam a segurança nas muralhas dos presídios. Segundo ele, ao menos 150 policiais militares deixaram os presídios.

Ao todo, são 1.170 policiais penais em todo o estado. Antes mesmo do afastamento de policiais penais por conta da Covid-19, a associação já falava que esse efetivo não era suficiente para trabalhar nas unidades.

Neste sábado (18), a Associação de Militares do Acre disse que é contra o retorno da PM aos presídios e destaca que é preciso que a polícia penal assuma a responsabilidade de segurança dentro das unidades.

A reportagem tentou contato com a direção do Iapen-AC, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. Por Aline Nascimento, G1 Acre