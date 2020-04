Áudios de provavelmente servidores do presídio Francisco de Oliveira Conde circula nas redes social, foram enviados a redação do site 3 de Julho Notícias dando conta de que um dos detentos da Unidade Prisional, testou positivo para o coronavírus.

De acordo com um dos áudios, o detento foi levado para a UPA do 2º Distrito (Unidade de referência para a doença) no último dia 16, onde passou pelo exame e hoje chegou o resultado tentando positivo para o preso.

O portador do vírus era do pavilhão A, mas recentemente foi transferido para o pavilhão Q, de acordo com o policial penal, o detento está bem e está em isolamento. Um outro policial penal afirmou em áudio que o isolamento do pavilhão Q é só de faixada, e o profissional afirmou que os detentos do pavilhão Q estão tudo na merda (termo usado pelo policial penal).

A direção do presídio está discutindo com equipe de saúde do IAPEN, para ver que medidas serão tomadas neste caso. O detento que está infectado, juntamente com os colegas de cela dele estão isolados, a intensão é de remover esses detentos para um local mais distante possível dos demais e a cela seguirá isolada.

Outro policial penal questiona o efetivo, pois os policiais que trabalham no pavilhão Q, são os mesmos que trabalham no pavilhão R, o pavilhão Q não tem um efetivo para cuidar do pavilhão e o efetivo do R está reduzido, o que está dificultando a situação.

Para piorar o governo do estado tem deixado o sistema penitenciário desprotegido em se tratando da pandemia, pois para dificultar ainda mais, está faltando materiais de prevenção como álcool em gel, luvas, máscaras, o que vem dificultando o contato com os detento, pois mesmo estão infectado com o covid-19, o preso e os demais precisam das refeições, café, almoço e janta e como irão fazer para levar as refeições para o preso contaminado, sem se infectar? Já que o governo não tem disponibilizado materiais de prevenção.

Ouça os áudios:

Áudio ll:

Áudio lll:

Áudio lV: