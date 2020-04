Bruno Linhares Maciel Silva foi condenado a mais de 12 anos de prisão por ser um dos mandantes de diversos crimes no Acre. O rapaz nunca esteve no estado acreano, mas faz parte de um organização criminosa que ordenava os crimes de um presídio do Mato Grosso do Sul.

A condenação é resultado da Operação Xeque-Mate deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MP-AC) em agosto de 2018.

A ação teve a colaboração da Polícia Civil do Acre também e prendeu criminosos no Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. A operação resultou na prisão de cerca de 25 líderes de uma organização.

O coordenador-adjunto do Gaeco e promotor de Justiça, Bernardo Albano, explicou que Bruno Silva ocupava a função de apoio geral dos estados e era responsável por gerenciar os interesses da facção criminosa em toda a região norte do país.

Ele fazia parte de liderança que autorizava execuções, furtos, roubos, assaltos e outros crimes no estado acreano.

“Nessa operação identificamos a liderança do Primeiro Comando da Capital. A partir do bloqueio dos celulares no presídio, tivemos uma ligação da coordenação da facção para líderes em outros estados. Apesar dele está no Mato Grosso do Sul, era quem prestava o apoio logístico, de cobrança de mensalidades e outros tipos”, complementou.

Tabuleiro do crime

Além de Silva, a operação identificou, na época, que presos de outros estados também faziam parte do grupo que ordenava os crimes no Acre.

“Tinham posição de comando nos crimes não só no Acre, mas de outras regiões. Uma das funções do comando era cuidar e manter atualizado o tabuleiro do crime, onde consta as mais diversas responsas dos criminosos”, ressaltou.

Albano destacou que Silva já está presos por diversos outros crime. Essa é apenas mais uma condenação que ele deve responder.

“Essa condenação vai se somar as outras condenações. Inclusive, ele não pode recorrer em liberdade. Tem o direito de recorrer, mas foi negado o direito de recorrer em liberdade”, concluiu.

Condenações

Em julho de 2019, 17 pessoas presas na Operação Xeque-Mate foram condenadas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Dos presos, o MP-AC destacou que ofereceu denúncia contra 23 pessoas, que pegaram de nove a 23 anos de prisão em regime inicial fechado.

Ainda segundo o MP-AC, os criminosos presos em outros estados ainda não foram julgados.

Operação

Foram cumpridos 25 mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nos três estados. Membros do MP-AC e da Polícia Civil explicaram que foi identificado uma espécie de tabuleiro, que reunia os mandantes dos crimes nesses estados e repassavam as ordens.

No Acre, a polícia cumpriu os mandados no Complexo Prisional Francisco d’Oliveira Conde (FOC), e também nos presídios de Tarauacá e Senador Guiomard, no interior do estado – quando 22 presos foram identificados.

“Foi focada em uma organização que teve origem no Sudeste, mas se espalhou para todo território nacional. A partir da análise de documentos apreendidos nos presídios do Acre, conseguimos identificar a existência de uma célula dessa organização. A operação visou os líderes desse tabuleiro e conseguimos identificar não só essa célula, mas integrantes que tinham o poder de decisão para toda região Norte e outros países da América Latina”, explicou, na época, o promotor de Justiça Bernardo Albano.

Ainda segundo as investigações, algumas das ordens de crimes partiam de líderes presos nos estados do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. O MP-AC disse também que os líderes tinham código penal com punições para os integrantes.

“Todas as decisões relacionadas a execuções e crimes de rua passavam por essa célula. A identificação da liderança foi fundamental para que se descobrisse diversos crimes e também criminosos”, complementou Albano. Por Aline Nascimento, G1 Acre