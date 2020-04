Na sessão extraordinária de quinta-feira, os deputados aprovaram abertura de crédito orçamentário no valor de, R$ 92 milhões do Orçamento para o Fundo Estadual de Saúde do Estado do Acre. O dinheiro vai custear o “Plano de Enfretamento à Propagação do Novo Coronavírus (COVID-19)”.

O presidente da casa deputado Nicolau Júnior (Progressistas) ressaltou a importância que no poder legislativo acreano neste período de Pandemia, que vem atuando sem medir esforços na busca de encontrar alternativas e ajudar o estado no que está sendo possível.

“Quero agradecer aos nossos deputados, que independentemente de partido estão empenhados em ajudar o estado a sair dessa situação. Mesmo em sessões online nós temos feito esforços para debater e votar as pautas enviadas pelo governador, além de diversos projetos de parlamentares, que estão contribuindo com aquilo que é essencial, ajudar a população neste momento de dificuldades”, finalizou.