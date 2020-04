O Prefeito Municipal de Assis Brasil Antônio Barbosa (Zum) lança hoje, 17 de abril, um decreto de medidas protetivas e de prevenção para o enfrentamento do novo coronavírus.

A decisão ocorreu durante reunião na tarde de ontem (16), no município de Brasiléia, onde estiveram reunidos a Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, Prefeito de Epitaciolândia Sebastião Flores, Prefeito de Xapuri Ubiraci Vasconcelos, Polícia Federal, Civil, Militar, Exército Brasileiro, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Corpo de Bombeiros.

Dentre as medidas determinadas ficou proibido o ingresso de estrangeiros nos municípios do Alto Acre. A estratégia definida foi montar barreira sanitária no Posto Fiscal de Xapuri com equipes da saúde e segurança para realizar monitoramento e controle. Além do policiamento nas estradas, os órgãos de segurança competentes garantiram apoio ao cumprimento das ações.

Também haverá toque de recolher a partir de hoje dàs 22h às 5h do dia seguinte, para isolamento domiciliar obrigatório em todo território municipal, com exceção das pessoas que estejam se deslocando para trabalhar, utilizar serviços de saúde ou retornando às suas casas.

De acordo com o decreto, supermercados, açougues e outros estabelecimentos semelhantes poderão funcionar no horário das 5h às 20h, de segunda a segunda, desde que, disponibilizem equipamentos de proteção aos funcionários, façam escalas de operadores de caixa (aos que possuem vários caixas), barreiras de acrílico ou outro material, entre o cliente e o funcionário, dentre outras recomendações.

Estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes devem atender apenas pelo sistema de serviço delivery, no horário das 5h às 22h, proibindo aglomeração em seus estabelecimentos.

Os Bancos e lotéricas precisam tomar os seguintes cuidados: em casos de pessoas aguardando o atendimento em pé, que sejam organizadas filas, distanciando os clientes com no mínimo 01 metro uns dos outros, utilizando cones ou sinalização no chão, mesmo que sejam do lado externo do ambiente.

No caso dos taxistas e serviços similares, poderão realizar viagens com apenas 80% de pessoas conforme a capacidade do veículo, além de estarem atentos a informações como nome, origem, destino, motivo da viagem dos passageiros e questionar acerca de seu estado de saúde, bem como realizar a anotação das informações em formulário e higienizar o veículo frequentemente.

Órgãos públicos reduzirão o horário de funcionamento diário. O atendimento ao público será limitado e disponibilizado meios telefônicos, e-mail ou outro tipo de atendimento virtual que evite a recepção presencial. Eventos comemorativos, turísticos, de lazer, estão proibidos, bem como eventos religiosos que causem aglomeração.

De acordo com o prefeito Zum, essas e outras demais orientações estão disponíveis no decreto e foram organizadas em conjunto com os municípios do Alto Acre com objetivo de proteger os cidadãos e garantir medidas preventivas durante a pandemia de Covid-19.

“O desejo é que quando essa pandemia acabar nenhum cidadão tenha sido afetado, mas acredito que extinguir a contaminação 100% é bastante difícil, por isso, estamos trabalhando atentamente para diminuir a probabilidade de contaminação no município e lançar medidas de prevenção e combate a essa doença”, disse o prefeito municipal.

O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, na quarta-feira, dia 22 de abril e estará disponível, hoje, no site da prefeitura de Assis Brasil.