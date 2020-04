Assis Brasil vive dias difíceis com o medo da Pandemia do Coronavírus, que mesmo sem apoio do governo do estado nem federal, tem buscado manter uma política de prevenção do COVID-19.

Uma demonstração de irresponsabilidade do vice-prefeito de Assis Brasil Zé do Posto, foi registrado por ele mesmo. Na tarde desta sexta-feira o vice-prefeito postou em uma página de rede social, um momento de confraternização com amigos em pleno decreto de isolamento social.

Na foto o Neudo Lopes que é assessor da senadora Mailza Gomes (Progressistas), postou junto com a turma e se mostrava alheio ao perigo de infecção do Coronavírus.

Outro que que aparece sorridente na foto dos descuidados é o Raimundão (MDB), que diz pelos quatros cantos da cidade que é pré-candidato a prefeito.

Também está na foto o Marcos que representa a SEPA – Secretaria de Produção do Estado no município, além, do diretor da escola de ensino médio, Iris Celia Cabanellas, que deveria dar bons exemplos.

Zé do posto (PSD) só pensa na eleição deste ano e sequer tem ajudado a gestão a enfrentar os inúmeros problemas, de uma cidade pequena e que está deixada as traças, tanto pelo poder público estadual, quanto pelo governo federal.

Na tarde desta sexta-feira (17), o vice apareceu em uma comilança com amigos, sendo que nenhum deles estavam aparentando ter preocupação com o covid-19, a final para que se preocupar se o vice só pensa em eleição?

Zé do Posto (PSD) tem se preocupado mais com uma eleição que nem sabe se terá, do que ajudar seu colega Zum a desempenhar um trabalho em prol da cidade.

O prefeito Zum tem se articulado de tudo que é jeito na tentativa de manter a população ciente dos riscos e também tem mantido com os recursos próprios, o abrigo de mais de 300 estrangeiros que estão na cidade. Estes buscavam saída para outros destinos e por conta do fechamento da fronteira com o Peru ficaram impedidos de sair do País, tendo que permanecer em Assis Brasil.

A prefeitura de Assis Brasil tem se desdobrado para oferecer abrigo, alimentação e assistência médica para esses imigrantes.

Esta semana o senador Sérgio Petecão fez apelo ao governo federal, para que possa socorrer a cidade, mas o pedido foi desprezado pelo presidente Jair Bolsonaro.