Com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-Cov-2 e preservar vidas, a prefeitura de Rio Branco lançou nesta semana a campanha “Fica em Casa”. Trata-se de mais uma ação do Poder Público Municipal para domar o contágio do vírus.

O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), conta com a parceria do Departamento de Articulação das Políticas de Esporte e Lazer e do Departamento de Políticas para a Juventude.

Funciona assim: a equipe multidisciplinar coordenada pela Semsa realiza abordagem a pessoas que saem de casa para praticar atividades esportivas nos parques e praças da cidade. As blitzen do Município ocorrem diariamente, em dois turnos e visam replicar as normas legais do distanciamento social, disciplinado pelo Decreto municipal nº 249 de 08 de abril de 2020 que dispõem sobre aglomeração de pessoas, durante a pandemia da Covid-19.

Júnior Sampaio, disse que saiu para praticar caminhada de rotina, mas vai buscar uma alternativa para se exercitar em casa. Ele elogiou o trabalho de orientação ofertado pela prefeitura: “isso é fundamental para quem está habituado a caminhar, bem como, para a sociedade de maneira geral”, destacou.

Profissionais da área de Saúde, Esporte e da Juventude já realizaram atividades educativas no Ipê, Lago do Amor, Tucumã e Rui Lino, entre outros espaços públicos. Nesta sexta-feira (17), o atendimento será na Arena Rio Branco, região da Amadeo Barbosa.