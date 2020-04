Em mais uma medida de combate ao novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) e com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans) realiza a higienização dos pontos de grande concentração de pessoas na capital acreana.

O trabalho segue orientação da prefeita Socorro Neri e, neste primeiro momento, prioriza os mercados, terminais de integração e terminal urbano, entorno de unidades bancárias, paradas de ônibus e praças.

A prefeita Socorro Neri, em sua gestão, tem priorizado a área de limpeza pública e determinou que ela fosse intensificada em mais uma ação de combate ao novo coronavírus neste momento de pandemia. “Estamos empenhando todos os esforços necessários para manter a cidade limpa. É de suma importância que todos mantenham redobrados os cuidados de higiene, o isolamento e o distanciamento social, ficando na segurança de suas casas”, observa Kellyton Carvalho.

Nesta quinta-feira, 16, a força-tarefa da Zeladoria, RBtrans e Secretaria de Agricultura realizou uma limpeza profunda nos mercados: Alfredo Cruz do Nascimento (Rui Lino), l Luiz Galvez (Sobral) e Júlio Saldanha (Quinze). Conforme o cronograma de higienização do município, os próximos mercados a receberem a limpeza com desinfecção são: Marcado da Cidade do Povo, Azis Abucáter (Camelódromo) e Flávio Pimentel (Seis de Agosto).

Entre os locais que já receberam o serviço de higienização estão o Mercado Municipal Elias Mansur (Centro), Mercado Municipal Álvaro Rocha (Bosque) e Mercado Municipal Francisco Marinheiro (Estação Experimental). A medida é necessária para garantir a saúde dos comerciantes do local e das pessoas com as quais eles convivem diariamente.

Conforme o secretário de agricultura de Rio Branco, Paulo Sérgio Braña Muniz, a Prefeitura está levando em consideração que os mercados prestam serviços essenciais, isso porque, é o local onde se comercializa os alimentos para a população. “Nós estamos com essa parceria, capitaneada pela prefeita Socorro Neri, deixando o ambiente limpo, higienizado e desinfetado para o melhor conforto da nossa população”, disse.