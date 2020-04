O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, visitou na tarde de quinta-feira, 16, o presídio Manoel Neri da Silva. No local está funcionando mais um polo de confecção de máscaras de proteção para servidores municipais e população em geral. Dez detentas estão trabalhando no processo de produção.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura, Governo do Estado, por meio do Iapen, e da Sema.

“Quero agradecer todas essas mulheres abençoadas que estão se doando para esse assunto tão importante. É assim que nós vemos o amor e o compromisso delas, que estão cumprindo suas penas e ajudando a sociedade”, disse o prefeito.

Segundo o diretor do presídio, Aslan Barbosa, bom comportamento foi o critério usado para escolher as reeducandas que estão trabalhando no projeto. “

A reeducanda J.M.C conta que essa é sua primeira experiência com a costura. “A gente se sente muito privilegiada. Mesmo sendo privada da liberdade, mas temos a consciência de que estamos ajudando pessoas lá fora”.