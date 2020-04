Nesta quarta-feira (15), na comunidade Santa Luzia do Seringal Capatará, o Secretário de Planejamento de Capixaba e Coordenador do Projeto Se Liga Comunidade Rural, Jhon Leno Oliveira, acompanhou a instalação do ponto de Internet Banda Larga do programa Conecta Brasil, de responsabilidade da Telebrás na Escola Municipal José Alves.

A escola José Alves comporta até 10 computadores simultaneamente, além de instalação de repetidores de acesso wi-fi aos usuários da comunidade ao redor.

O Deputado Flaviano Melo (MDB), que já alocou mais de três milhões via emendas ao município, é também o capitão do Programa em Brasília, que possibilitará a milhares de moradores, se conectarem com o mundo virtual.

Em entrevista Joãozinho do MDB, disse que invocava Le Monde ao se reportar ao Deputado Flaviano Melo: agradecer, agradecer, agradecer.