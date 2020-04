Foi aprovado na ultima terça- feira, (14) na Câmara Municipal de Brasileia o pacote de isenção elaborado pelo executivo municipal, através da prefeita Fernanda Hassem, em reunião com os Presidentes dos Sindicatos dos taxistas e mototaxistas haja visto a situação econômica que o Estado e município vem atravessando.

No Projeto de Lei a gestora municipal solicitou a autorização do Poder Legislativo para a prorrogação do prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), isenção do alvará no valor de até R$ 120,66;

Congelamento de juros e multas do mês de janeiro até abril de 2020; Isenção do IPTU para os autônomos e isenção do pagamento de anuidade da categoria dos taxistas e mototaxistas junto à prefeitura referente ao exercício 2020 além da destinação de emendas no valor de R$ 435 mil para a saúde, investido em

ações em combate ao Covid-19.

Segundo Lourenço Martins, presidente do Sindicato dos Taxistas de Brasileia, o projeto de lei irá beneficiar muitos trabalhadores. “Esse projeto de lei que a prefeita Fernanda junto com sua equipe encaminhou para a Câmara Municipal irá ajudar muitos trabalhadores, principalmente a categoria de taxistas e mototaxistas, já que estamos ficando em casa por conta da pandemia”, falou Lourenço Martins.

O gerente do Setor de Cadastro, Silvio Cardoso, destacou a importância da situação que está sendo vivenciada. “A gestão municipal entende que esse é um momento totalmente diferente na vida de todos e na economia também e nós precisamos oferecer uma maneira de ajudar aos contribuintes para que possam passar por essa fase”, informou.

Para Vagner Gomes a ação da Prefeitura de Brasileia em prol da população é positiva “Nós conseguimos com grande êxito, chegar a senso comum que será de grande sucesso para os trabalhadores”, ressaltou.