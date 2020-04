Em Epitaciolândia e Brasileia, três áudios estão circulando nas redes sociais, onde vem gerando uma grande polêmica por afirmar que possivelmente uma jovem de Epitaciolândia pode está infectada com o covid-19, este é mais um caso suspeito na região do Alto Acre.

Um dos áudios é da mãe da jovem, onde ela afirma que a filha pegou coronavírus do motorista de aplicativo (Uber), Mariano Neto, 35 anos que faleceu no Pronto-Socorro decorrente de uma pneumonia e testou positivo para o covid-19.

Áudio:

“Minha família é muito pequena em Epitaciolândia e a minha filha andou com aquele Uber lá de Rio Branco que morreu e minha filha está com todos os sintomas e nós que convivemos com ela, também estamos aqui isolados aqui na chácara ela não sabia e teve contato, ela andou com aquele Uber que morreu”, diz a mãe da jovem.

Em outro áudio um homem que possivelmente é um servidor da saúde do município, ao que tudo indica, gravou um áudio para a secretária de saúde, Terezinha Flores, e questiona sobre a falta de atendimento na Unidade de saúde do bairro Satel, em Epitaciolândia.

Áudio ll:

“Pois é Dona Terezinha, boa tarde mais uma vez!! Eu tô recebendo uma notícia aqui que a menina que foi 2 horas da tarde lá para fazer o exame do coronavírus lá no posto da Satel tá com sintomas e essa menina ela andou com o taxista que morreu, eu vi a matéria hoje, então a gente pede que a senhora envia alguém para lá para fazer o exame porque lá segunda informação que eu tive deles lá agora é que eles estão todos com sintomas, entendeu? Então por isso que eu estou lhe mandando esse áudio e não tá funcionando esse horário, eu vou confirmar direitinho da casa das pessoas que a senhora dê um jeito de tomar uma providência, ver se faz o exame dessas pessoas”, disso o homem.

Já um terceiro áudio surgiu onde um outro cidadão que se identificou no áudio como irmão de Mariano Neto (Uber que faleceu e testou positivo para o coronavírus), diz que a a menina não andou no Uber com o seu irmão porque ele estava a duas semana sem trabalhar devido complicações de uma pneumonia e que a jovem poderia ter se enganado e andado com outro motorista de aplicativo.

Áudio lll:

“Gente boa noite!! Olha eu até liguei para o Alex aí e expliquei para ele, essa moça que disse que está com esse problemas de covid-19 que andou com o Uber, ela pode ter se confundido, porque esse Uber era meu irmão lá da igreja e meu irmão também, eu convivia com ele direto e só sem trabalhar de Uber ele estava há mais de duas semanas, porque semana retrasada ele tinha ido para a Upa com a pneumonia dele que tinha agravado fez o exame não deu o covid-19, deu bacteriana a pneumonia dele e ele estava com corticoide, tomava esse remédio ele tinha ácido úrico, ele tinha um monte de problema, evoluiu para falecer. Agora sem trabalhar ele estava há mais de 2 semanas, essa moça pode ter confundido de Uber, a não ser que ela andou com ele depois de duas semanas. Aí sim!! Ele tava trabalhando, mas há duas semanas atrás antes de ele falecer ele já tinha parado de trabalhar porque ele tava ruim da pneumonia dele, eu tô só explicando assim para não dar pânico no grupo e se ela andou com ele disse que foi essa semana ela só se equivocou não foi esse Uber ele estava sem trabalhar”, disse o possível irmão de Mariano.

O vírus já circula em seis das 22 cidades do estado. De acordo com a Saúde, 51 pacientes não têm mais o vírus no organismo, sendo considerados recuperados. Assim, 50 pessoas seguem em tratamento e a taxa de recuperação é de 50%. Cinco pessoas seguem internadas.

Motorista de aplicativo de 35 anos é a quinta morte por Covid-19 no Acre — Foto: Arquivo pessoal

Outras mortes

A quarta vítima da doença foi o aposentado João Faustino Gadelha, de 79 anos. Ele estava internado na UTI do PS em Rio Branco desde o dia 6 de abril, quando chegou já em estado grave. Esta foi a primeira morte registrada em Plácido de Castro, tendo em vista que a vítima morava lá.

A terceira vítima do vírus, Andre Avelino, de 82 anos, morreu no Lar Vicentino, no sábado (11), e o exame que comprovou a causa da morte como Covid-19 saiu na noite de domingo (12).

Além deles, Antônia Holanda, de 79 anos, e Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75, morreram na segunda (6) e terça-feira (9), respectivamente, por complicações após serem diagnosticadas com Covid-19.

Depois da morte de Avelino, mais dois idosos do abrigo tiveram que ser levados à Unidade de Pronto-Atendimento em Rio Branco para avaliação e acompanhamento médico. Uma higienização também foi feia no local.