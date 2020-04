Deputados estaduais debatem em sessão online, um projeto de lei encaminhado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Acre no valor de R$ 91 milhões.

Segundo o Palácio Rio Branco os recursos seriam para fortalecer ações de combate ao Coronavírus em todo estado.

O texto não detalha onde seriam utilizados o recurso, o que leva deputados a propor emendas no projeto.

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está se debruçando na matéria e algumas emendas foram apresentadas.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), propôs emenda ao projeto, para que o governo utilize 10% desse montante, para usar em gratificações direcionadas aos servidores do sistema de saúde e segurança, que estão mais expostos no enfrentamento ao Covid-19.

A discussão seguiu na Comissão de Orçamento e Finanças da casa foi derrotada pela maioria dos membros mesmo sendo constitucional.

O líder do governo Gerlen Diniz, fez a defesa contra a matéria e teve seu discurso endossado pelo colega Cadmiel Bomfim, que mesmo sendo militar, desprezou a proposta.

Edvaldo prometeu rediscutir a proposta no Plenário, no momento em que estiver em discussão para ser votado.