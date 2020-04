Durante a sessão desta quinta-feira a deputada estadual Maria Antônia (PROS), se posicionou favorável a emenda do deputado Edvaldo Magalhães, ao projeto de projeto de lei encaminhado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), sobre uma abertura de crédito especial em favor do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Acre no valor de R$ 91 milhões.

A proposta é para que o governo utilize 10% desse montante, para usar em gratificações direcionadas aos servidores do sistema de saúde e segurança, que estão mais expostos no enfrentamento ao Covid-19. Diante disso a deputada Maria Antônia soma forças para que os servidores recebam essa gratificação que é muito justa.

“Sou de acordo as emendas por entender que esses profissionais que estão aí, dia e noite, lutando para cuidar de todos nós merecem esse reconhecimento e essa é uma boa hora para que todos os deputados estaduais tenha esse gesto de carinho e gratidão pelo serviço prestado que esses profissionais executam para toda a sociedade, como eu falei estão aí na madrugada cuidando da nossa população, tanto os servidores da segurança como os servidores da saúde , então esse reconhecimento é merecido!!!”, destacou a parlamentar.

Além de votar favorável a este projeto a deputada Maria Antônia espera que os colegas deputados tenha a mesma humildade de reconhecer a importância desses trabalhadores e possa votar e aprovar esse projeto de grande relevância.