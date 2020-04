Na manhã desta quinta-feira (16), um grave acidente foi registrado na BR-317 entre os municípios de Capixaba e Xapuri, onde dois veículos colidiram após um caminhão cor Branca tentar desvia um buraco na pista.

De acordo com relatos de um agente rodoviário federal, o caminhão vinha sentido ao município de Capixaba quando tentou desviar um buraco chegando a invadir a pista contrária, mas durante a tentativa de desvio, um veículo de pequeno porte vinha ocupando a via correta quando tentou desviar do caminhão mas acabou colidindo na lateral do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) foi acionado e conduziu o condutor do veículo, que teve fraturas graves, e para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), já o passageiro que estava no veículo, também foi levado para o Pronto Socorro com escoriações leves.