Diante do cenário de dificuldades por conta do coronavírus, o vice-presidente da Câmara de vereadores do município de Bujari, Vereador Zico (PROS), se sensibilizou com a situação das famílias mais necessitadas e decidiu tirar 50% de seu salário para comprar cestas básicas para familiares carentes do município.

De acordo com o parlamentar, vinte famílias foram contempladas com cestas básicas para que assim possam suprir suas necessidades, são famílias compostas por crianças que necessitam de uma boa refeição para ajudar no crescimento e desenvolvimento.

Vale destacar que esta é uma ação solidária que partiu do próprio vereador Zico, não tem nenhum vínculo com a Câmara do Município, e que diante do que está acontecendo, o parlamentar pede que a população fique em casa!!