O vereador Atilon Pinheiro (PROS), procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar o abandono que o município de Marechal Thaumaturgo está sofrendo por parte do governador Gladson Cameli que está tentando se escorar na prefeitura do município e deixando de cumprir com suas obrigações.

O parlamentar informou que quanto a está pandemia do coronavírus, o governo não tem feito nada para ajudar o município. A coordenadora regional do Juruá foi avisar que se caso acontecesse de o município apresentar um caso, iriam resgatar de Avião, mas o fato é que não tem nem equipamentos para transportar o paciente.

“A cidade não dispõe de nenhum ventilador pulmonar se, eu estive conversando com o secretário municipal de saúde que me informou que a prefeitura não tem condições de e na frente nenhum caso de coronavírus, pois nem o hospital tem respirador o que tem preocupado muito as autoridades do município, inclusive eu enquanto vereador e morador do município”, destacou Atilon.

Além do descaso com a saúde do município, o governador tem deixado de ajudar até a segurança pública do município, onde as viaturas deixam de circular por falta de combustível, como é o caso das viaturas da Polícia Civil que não estão circulando porque o governo não mandou diesel para as viaturas.

“O carro da Polícia Civil não está rodando porque o governador não mandou diesel, o secretário de segurança do estado ligou pra policial civil para informar que o estado não tem condições de mandar diesel para as polícias, isso é uma vergonha e um grande desleixo do governo com Marechal Thaumaturgo, essa história de que o governador está ajudando o Juruá é mentira, pelo menos essa ajuda não está chegando aqui “, concluiu.