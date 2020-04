Os meses de abril e maio são conhecidos pelo aumento nos casos de dengue, malária e Chikungunya, doenças infectocontagiosas propícias a ambientes com água limpa e parada e acumulo de entulhos no fundo dos quintais. Para minimizar o surgimento dessas doenças a Prefeitura de Mâncio Lima iniciou no Bairro São Francisco o mutirão de limpeza pública.

“Este mutirão de limpeza vai se estender por todo o município, após o Bairro São Francisco nós vamos para o Bairro José Martins no Centro e assim seguindo a ordem.

Esta é a uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Obras, Meio Ambiente e Saúde onde o nosso objetivo principal é eliminar os criadouros dos mosquitos da malária, dengue e claro deixar a cidade limpa.

Os moradores estão colaborando limpando os quintais e embalando o lixo em saco plástico e dando a destinação adequada para o lixo doméstico”, disse Felício Rodrigues, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo.