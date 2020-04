A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, instalou na tarde desta terça-feira, 14, a sala de situação para monitorar casos suspeitos de coronavírus na cidade.

“Hoje, instalamos a sala de situação para monitorar as suspeitas de coronavírus em Cruzeiro do Sul. A ideia é monitorar a linha de transmissão de possíveis contágios e manter a população informada através de boletins diários. Essa é uma importante ferramenta para o enfrentamento do COVID-19”, afirmou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Hoje, a prefeitura monitora 60 casos, sendo que 18 pessoas são suspeitas de terem sido contaminadas.

A sala de situação vai monitorar a linha de transmissão de possíveis contágios diariamente.

Segundo a secretária de saúde, Juliana Pereira, com a confirmação de dois casos é importante montar a árvore epidemiológica de possíveis transmissões para facilitar na identificação do número de casos.

“Estamos em constante ação, ligando para as pessoas que tiveram contato com os confirmados, orientando sobre as medidas que devem ser tomadas. Mas, é de fundamental importância que a população nos ajude e fique em casa,”.