O prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro confirmou, nesta terça-feira, 14, a entrega de mais de 4 mil cestas básicas a partir de quinta-feira, 16, para os alunos da rede pública de educação. Mais de 500 famílias serão contempladas.

O Programa Cesta Feliz continua entregando cestas básicas para as famílias carentes do município. Cerca de 100 sacolões são entregues por dia.

Além disso, a partir desta quinta, a prefeitura irá entregar cestas básicas para as famílias que não são cadastradas no Bolsa Família e nenhum outro programa do governo estadual ou federal.

“Peço mais uma vez: fiquem em casa! Não convidem a morte para a sua casa. Se você sai de casa, você faz um convite para o vírus. Na quinta, as cestas serão entregues para crianças das nossas escolas”.