Com mais de duzentos e cinquenta estrangeiros abrigados em Assis Brasil, o Prefeito Municipal Antônio Barbosa (Zum), aguarda resposta dos pedidos de ajuda que encaminhou e continua solicitando apoio para solucionar o caso dos abrigados na cidade e as consequências ocasionadas com essa situação.

Ao desembargador Francisco Djalma, o prefeito expôs os gastos, o suporte que o município tem disponibilizado aos abrigados e pediu que o mesmo interferisse junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Secretaria de Precatórios pela suspensão, neste período de pandemia, do pagamento de precatórios.

A Deputada Federal Mara Rocha ao conversar com o prefeito encaminhou um ofício ao Embaixador do Brasil Ernesto Araújo, Ministro de Estado de Relações Exteriores, para comunicar a situação do município desde o fechamento da fronteira até o dia hoje, véspera em que os abrigados completam 01 mês sob os cuidados da Prefeitura Municipal.

O Senador Sérgio Petecão resolveu levar o assunto a autoridades da bancada federal e também encaminhou ofício ao Ministro Ernesto Araújo. Em documento apresentou os riscos e problemas que envolvem o município.

Desde o dia 18 de março, equipes das secretarias municipais de assistência social, saúde e educação trabalham em uma estrutura de acolhimento onde foram disponibilizadas três escolas, duas que servem como abrigo e outra que é utilizada para fazer as refeições.