Quando aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre ainda no dia 2 de abril, o projeto de lei que dispõe sobe a suspensão de empréstimos consignados dos servidores estaduais por 90 dias, trouxe esperança para muitas pessoas e a economia local.

De lá até aqui muitas polêmicas cercam o PL, haja vista que as instituições bancárias fazem lobbys e pressão ao governador e segundo informações tem ganhado simpatia do chefe da casa civil, Ribamar Trindade, que tem resistido em dar o aval para sansão do Projeto.

Hoje já são 13 de abril, certamente a folha de pagamento do estado já se fechou e quem estava sonhando em ter as parcelas de empréstimos bancários suspensos já este mês pode esquecer.

Os Superintendentes dos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, foram vistos por mais duas vezes entrando e saindo na casa civil, onde tentam a todo custo convencer o governo a desistir do Projeto de autoria do deputado estadual Edvaldo Magalhães.

Nas redes sociais o que mais se ver são questionamentos de dezenas de servidores, que questionam sobre a sansão prometida pelo governador, que chegou a elogiar a iniciativa da Assembleia e deu garantias de que iria fazer valer sua palavra, que até aqui não se concretizou.

A pergunta que se faz é, se o governador vai sancionar o projeto ou caiu no encanto dos banqueiros? Essa pergunta somente ele mesmo poderá responder.

O certo é que se tivesse seguido o que ALEAC aprovou, o mês de abril iria ser de alívio para milhares de trabalhadores e milhões circulariam na economia local.

Tentamos contato com a Casa Civil, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta.